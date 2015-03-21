حرس الحدود يضبط 2.5طن بانجو و355طلقة نارية بمنطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر

أحبطت قوات حرس الحدود، شمال البحر الأحمر، تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر، وعدد من الطلقات النارية داخل 4 سيارات ماركة تويوتا بدون لوحات معدنية بمنطقة الزعفرانة.

وكانت معلومات وردت لقوات حرس الحدود شمال البحر الأحمر، بقيام عدد من المهربين بتهريب كمية كبيرة من نبات البانجو بالأودية الجبلية لدخولها إلى محافظة البحر الأحمر.

واستعدت القوات لضبط المهربين وتمكنت من ضبط 4 سيارات بدون لوحات بداخلهم 2,25 طن من نبات البانجو، وكذلك بداخلها عدد 9 خزن بندقية موديل FN، وأخرى خزنة بندقية آلية عيار (7.62×39) مم وعدد 355 طلقة عيار (7.62×51) مم، وضبط مهربا واحدا، وفر الآخرون هاربين فى الأودية الجبلية.

فيما تمكنت أيضا إحدى حملات حرس الحدود بالمنطقة من ضبط سيارة ماركة مرسيدس، تحمل لوحات معدنية رقم (15566) نقل السويس قيادة المدعو "مسعد ح ح" محملة بربع طن من نبات البانجو المخدر وكميات من الحشيش والهيروين المخدر، وتم التحفظ على المضبوطات.

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