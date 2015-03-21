مصدر أمنى: أحد مصابيى انفجار الشرقية هو ابن قيادى إخوانى من قرية الحلوات

أكد مصدر أن أحد مصابى الانفجار هو محمد حمدلله عبدالعظيم، وهو نجل أحد القيادات الإخوانية من قرية الحلوات، التابعة للمركز.

وقال شهود عيان إن الشخصين اللذين توفيا فى الانفجار، منذ قليل، هما من العناصر الإرهابية، موضحين أنهم كانوا 3 أشخاص وأثناء زرعهم قنبلة شديدة الانفجار بالقرب مبنى الحماية المدينة القديم والحملة الميكانيكية لاستهداف مواطنين أبرياء انفجرت فيهم وتحول اثنان منهم إلى أشلاء.

من جهته أكد الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الطوارئ بالشرقية، أن سيارات الإسعاف نقلت، منذ قليل، جثتى شخصين لقيا مصرعهما فى الانفجار، الذى وقع فى مدينة الإبراهيمية إلى مشرحة مستشفى الإبراهيمية، تحت تصرف النيابة العامة.

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