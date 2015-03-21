لأول مرة المؤتمر السنوى الـ31 لعلم النفس في مصر بالوادي الجديد‎

تنظم كليه التربية الرياضية بالوادى الوادى الجديد بالتنسيق مع كليه التربية بالوادى الجديد المؤتمر السنوى الحادي والثلاثون لعلم النفس في مصر والثالث والعشرون العربي بالوادي الجديد تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء محمود عبد الرحمن عشماوي محافظ الوادي الجديد، الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة اسيوط، والدكتورة كريمان عويضة رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للدراسات النفسية وأ.د نصر محمد محمود عميد كلية التربية بالوادي الجديد أ.د / بهاء سيد محمودعميد كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد أ.م.د / نجوي أحمد.