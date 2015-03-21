«التربية والتعليم» تستبعد إبنة وزير الأوقاف من تعيينات الـ 30 ألف معلم

علمت وكالة أنباء ONA أن اللجنة المكلفة بمراقبة معايير تعيين الـ 30 ألف معلم ، قد استبعدت إبنة وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعه ، حيث لم تنطبق المعايير عليها .

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات من أجل أن تخرج المسابقة بأعلى درجات الشفافية والنزاهة لضمان تعيين 30 ألف معلم يستحق الوظيفة .

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم، فى تمام السادسة مساء اليوم السبت، أسماء الفائزين فى مسابقة الـ30 ألف وظيفة معلم مساعد، والتى أعلنت عنها الوزارة خلال عام 2014 فى مختلف التخصصات بكافة المحافظات.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه بعد إعلان النتيجة، ستكون الخطوة التالية هى تقديم أوراق تعيين الفائزين فى المسابقة للمديريات التعليمية (أصول شهادات الكلية، والمؤهل التربوى، وأوراق التعيين والفيش والتشبيه والكشف الطبى وغيرها..)، موضحاً أن الوزارة وضعت جدولا زمنيا يوضح مواعيد تقديم أوراق التعيين فى المديريات التعليمية، بحيث سيتم تحديد مواعيد لكل تخصص على حدة.

وأضاف المصدر أنه فى حالة ما إذا اكتشفت المديريات التعليمية أن هناك أى فائز من الفائزين بالمسابقة مستنداته مزورة أو تقديره أقل من التقدير الذى قام بتسجيله إلكترونيا أثناء التقدم للمسابقة على موقع الوزارة، أو من يثبت من الفيش والتشبيه أنه مطلوب جنائياً على ذمة أى قضية يتم إبلاغ الوزارة بذلك ليتم استبعاده فوراً، واستبداله بأحد الموجودين على قائمة الانتظار ممن تقدموا للمسابقة.

وأكد المصدر أنه سيتم فتح باب للاستفسار والتظلم لمدة 10 أيام فى المديريات التعليمية، فى حالة ما إذا وجد أى من المتقدمين خطأ فى كتابة اسمه أو أى من بياناته فى النتيجة المعلنة.