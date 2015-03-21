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ضبط ثلاثة من الإخوان بحوزتهم منشورات تحريضية بالقليوبية

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ضبط ثلاثة من الإخوان بحوزتهم منشورات تحريضية بالقليوبية ضبط ثلاثة من الإخوان بحوزتهم منشورات تحريضية بالقليوبية
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية بالاشتراك مع الأمنى الوطنى، القبض على 3 عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وبحوزتهم منشورات تحريضية، وأسطوانات، وأجهزة لاب توب وكمبيوتر بمركز طوخ.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، تفيد تردد بعض العناصر المنتمية لتنظيم الإخوان الإرهابى على مختلف المناطق بمركز طوخ، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، قامت حملة شارك فيها رئيس مباحث مركز طوخ المقدم صلاح عبد الفتاح، وإدارة الأمن الوطنى، أسفرت عن ضبط كل من "أمين. س.م" (خطيب وإمام مسجد بمديرية الأوقاف) وبحوزته هاتف محمول وبعض المنشورات التحريضية و128 اسطوانة كمبيوتر، و"عصام.م.ع" (فنى حاسب آلى بإحدى الشركات الخاصة) وبحوزته هاتف محمول وجهاز لاب توب، و"حسانين.م.ح" (أخصائى ناشط رياضى بمعهد قها الإعدادى) وبحوزته جهاز لاب توب و3 هواتف محمولة، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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مصر 365