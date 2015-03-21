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انتحار طالبين بأولى وثالثة إعدادى فى مغاغة بمحافظة المنيا

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انتحار طالبين بأولى وثالثة إعدادى فى مغاغة بمحافظة المنيا انتحار طالبين بأولى وثالثة إعدادى فى مغاغة بمحافظة المنيا
استقبل مستشفى مغاغة العام، جثة طالبين أحدهما بالصف الأول الإعدادى والآخر بالصف الثالث الإعدادى.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد بقيام طالبين بالانتحار بمركز مغاغة، حيث قام طارق م 13 سنة بالصف الأول الإعدادى بتعليق رقبته بحبل ثم صعد إلى السلم الخشبى النقال ليشنق نفسه عليه ويلقى مصرعه منتحرا قبل أن يذهب للمدرسة.

وأشارت التحريات الاولية إلى أن المجنى عليه أقدم على الانتحار بعد أن تشاجر معه والده لإهماله فى دروسه.

كما قام الطالب سالم م 14 سنة بالصف الثالث الإعدادى ومقيم بقرية بلهاسا بالانتحار متناولا كمية كبيرة من الأدوية السامة أودت بحياته بعد ساعات من تناولها، وتكثف أجهزة الأمن جهودها للتوصل إلى السبب الحقيقى وراء انتحاره.

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مصر 365