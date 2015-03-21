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وفاة مدرس إنجليزى لشعوره بالإهانة بعد مشاجرة مع طالب بالبحيرة

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وفاة مدرس إنجليزى لشعوره بالإهانة بعد مشاجرة مع طالب بالبحيرة وفاة مدرس إنجليزى لشعوره بالإهانة بعد مشاجرة مع طالب بالبحيرة
توفى مدرس لغة إنجليزية لشعوره بالمهانة بعد مشاجرة عنيفة بينه وبين أحد الطلاب، داخل الفصل، وذلك بإحدى مدارس التعليم الفنى التجارى بمنطقة البيضا، التابعة لإدارة كفر الدوار التعليمية.

كانت معلومات قد وردت للمقدم أحمد سمير، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، مفادها مصرع مدرس لغة إنجليزية جراء حدوث مشادة عنيفة بين مدرس لغة إنجليزية، اسمه عماد رزق خضر، وطالب بالصف الثالث الثانوى التجارى اسمه، أحمد أسامة، وذلك بسبب تأخر الطالب عن موعد الحصة، وحينما طلب منه المدرس أن يخرج خارج الفصل لم يمتثل لأوامر المدرس، وتطورت المشادة لسباب بألفاظ بذيئة، وقام كل من الطالب والمدرس بحمل الكراسى فى محاولة للتعدى على بعضهما لولا تدخل بعض الطلبة والمدرسين، واستمرت المشادة حتى أن وصل المدرس والطالب لحوش المدرسة وسقط المدرس مغشيا عليه، وقد لفظ أنفاسة الأخيرة جراء شعوره بالمهانة من قبل هذا الطالب.

وتلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث يفيد بمصرع "عماد رزق خضر"، مدرس لغة إنجليزى، ومقيم كوم حمادة، بعد مشادة عنيفة مع أحد الطلاب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1701 إدارى مركز شرطة كفر الدوار .

وبسؤال محمود محمد أخصائى اجتماعى بالمدرسة قرر بمضمون ماسبق.
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