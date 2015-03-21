عبد الشافي صداع في رأس مدرب النصر

يثير تألق محمد عبد الشافي نجم الزمالك مع أهلي جدة قلق خورخي داسيلفا المدير الفني لنادي النصر قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة الـ20 من دوري عبد اللطيف جميل يوم الأحد المقبل.

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن داسيلفا يخطط لإيقاف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الأهلي والذي يعد أحد أهم الأسلحة الهجومية لفريق مدينة جدة في الفترة الأخيرة.

وصنع عبد الشافي ثلاثة أهداف في أخر خمس مباريات وبات داعما رئيسيا لخط الهجوم وهو ما زاد من خطورة الأهلي على منافسيه.

ويخطط داسيلفا مدرب النصر للدفع بشايع شراحيلي لاعب الوسط من أجل مراقبة عبد الشافي والحد من خطورته.

يذكر أن مواجهة الأهلي والنصر ستحدد بشكل كبير مصير المنافسة على لقب الدوري إذ يحتل النصر الصدارة برصيد 48 نقطة وبفارق خمس نقاط عن الأهلي.

وفي حالة فوز الأهلي يتقلص الفارق إلى نقطتين فقط وهو ما سيضع ضغطا هائلا على النصر، أما في حالة فوز "العالمي" أو حتى تحقيق التعادل فإنه سيوسع الفارق إلى ثماني نقاط أو سيبقيه عند خمس نقاط وهو ما سيقربه بشدة من الفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي.