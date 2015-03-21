انتحار طالبين في المرحلة الإعدادية بالمنيا بسبب “المذاكرة”

أقدم طالبين علي الانتحار بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا إحداهما شنق نفسه والثاني ابتلع كميات كبيرة من الأدوية.

وكان اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بقيام طالبين بالانتحار بمركز مغاغة.

الطالب الأول “طارق محمد راضي – 13 سنة – بالصف الأول الإعدادي” مقيم بقرية بني خلف، حيث قام بتعليق رقبته بحبل ثم صعد إلى السلم الخشبي النقال ليشنق نفسه عليه ويلقي مصرعه منتحرًا قبل أن يذهب للمدرسة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المجني عليه أقدم على الانتحار بعد أن تشاجر معه والده لإهماله في دروسه.

الطالب الثاني هو “سالم محمد السيد – 14 سنة – بالصف الثالث الإعدادي”، ومقيم بقرية بلهاسا، حيث قام بالانتحار متناولا كمية كبيرة من الأدوية السامة أودت بحياته بعد ساعات من تناولها، وتكثف أجهزة الأمن جهودها للتوصل إلى السبب الحقيقي وراء انتحاره.

من جانبه تولي المستشار علاء خضر وكيل نيابة مغاغة التحقيق في الواقعتين، حيث أمر بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثتي الطفلين وطالب بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.