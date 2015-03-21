أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

انتحار طالبين في المرحلة الإعدادية بالمنيا بسبب “المذاكرة”

Google+ Print
انتحار طالبين في المرحلة الإعدادية بالمنيا بسبب “المذاكرة” انتحار طالبين في المرحلة الإعدادية بالمنيا بسبب “المذاكرة”

 

أرشيفية

أقدم طالبين علي الانتحار بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا إحداهما شنق نفسه والثاني ابتلع كميات كبيرة من الأدوية.

وكان اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بقيام طالبين بالانتحار بمركز مغاغة.

الطالب الأول “طارق محمد راضي – 13 سنة – بالصف الأول الإعدادي” مقيم بقرية بني خلف، حيث قام بتعليق رقبته بحبل ثم صعد إلى السلم الخشبي النقال ليشنق نفسه عليه ويلقي مصرعه منتحرًا قبل أن يذهب للمدرسة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المجني عليه أقدم على الانتحار بعد أن تشاجر معه والده لإهماله في دروسه.

الطالب الثاني هو “سالم محمد السيد – 14 سنة – بالصف الثالث الإعدادي”، ومقيم بقرية بلهاسا، حيث قام بالانتحار متناولا كمية كبيرة من الأدوية السامة أودت بحياته بعد ساعات من تناولها، وتكثف أجهزة الأمن جهودها للتوصل إلى السبب الحقيقي وراء انتحاره.

من جانبه تولي المستشار علاء خضر وكيل نيابة مغاغة التحقيق في الواقعتين، حيث أمر بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثتي الطفلين وطالب بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا