استشارى طب نفسى يوضح أضرار استخدام العنف ضد الأطفال بالمدارس

استخدام العنف ضد الأطفال فى المدارس أحد العوامل التى تساهم فى تعرض الأطفال إلى بعض المشاكل النفسية.

قال الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسى بالأكاديمية الطبية، إن علاقة الأطفال بالمدرسين تبدأ من مرحلة الحضانة، والذى يترتب عليها خلق مشاعر حب الطفل للتعليم أو كراهيته، فعلى سبيل المثال حصول أحد الطلبة على الدرجات النهائية فى جميع المواد الدراسية ما عدا مادة الرياضيات، قد نجد من خلال البحث وراء سبب رسوب الطفل فى تلك المادة، أن معاملة مدرس الرياضيات السيئة، أدت إلى كراهيته للمادة وبالتالى رسب فيها.

تعديل كادر التعليم وتأثيره على السلوك النفسى للمدرس

وأضاف د.فرويز قائلا "فى السابق كان الأشخاص الذين يعملون بالتدريس ينتمون إلى كبار العائلات، وهو ما كان ينعكس على العملية التعليمة فى أسلوب تعامل المدرس مع الطلبة، إلا أن فترة الستينيات وبتعديل قانون كادر المعلمين دخل كثيرون غير مهيئين نفسيا وسلوكيا للعمل بمهنة التعليم.

الأضرار النفسية لاستخدام المعلم العنف مع الأطفال

وأشار د.فرويز إلى أن "مرحلة التعليم الابتدائى تعد أهم المراحل التعليمية، نظرا لأنه يتم بناء الطفل على أسس تربوية وتعليمة سليمة، وفى حالة حدوث العكس ينتج عنها بناء طفل هش من الناحية التعليمة، والذى يترتب عليه تعرض الأطفال لبعض المشاعر النفسية الضارة وأهمها":

1) كراهية الطفل للمادة العلمية.

>2) كراهية الطفل للمدرسة.

>3) عدم رغبة الطفل فى التعليم.

>4) كراهية المعلمين.

>5) كراهية كل من يقدم له نصيحة أو يقوم بدور المعلم.

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