محافظ الوادي الجديد يرأس اليوم اللجنة المشكلة لاختيار رؤساء الوحدات المحلية‎

ت​ر​أس اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد اليوم اللجنة المشكلة للمقابلة الشخصية لاختيار رؤساء الوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة.

وعقدت اللجنة داخل مكتب المحافظ وضمت اللجنة رئيس مدينة الخارجة ومدير عام التنظيم والإدارة ومدير عام شئون العاملين ومدير الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

وتقدم 12 فرد من مدينة الخارجة و6 أفراد من مركز بلاط 2 من مركز باريس.

الجدير بالذكر أن مسابقة شغل رؤساء الوحدات المحلية القروية تتم على مستوى مراكز المحافظة، ويأتى هذا ضمن سياسة الإحلال والتجديد لبعض المراكز القيادية والتنفيذية بالمحافظة.