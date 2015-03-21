تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لـشركة "حمش" لإنتاج الذهب لمدة شهر

قال الدكتور كرم عبد المنعم، رئيس شركة حمش لإنتاج الذهب، إنه تم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية التى كان مقرر لها اليوم السبت لإعلان تقييم الموقف النهائى للاحتياطى الموجودة فى المنطقة التى تعمل فيها، ومناقشة التقييم بعد إعادة الدراسة والمؤشرات الجديدة للإنتاج لمدة شهر من الآن.

وأضاف فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن التأجيل تم لأسباب تتعلق بعدم توفير المستثمر للتمويل المطلوب للمشروع لبدء الانتاج لافتا إلى أن المنجم حقق نتائج جيدة بالنسبة للاستكشاف وأنه تم التوصل لمواقع خامات يمكن أن يتم من خلالها بدء الانتاج .

وكان مقرر انعقاد الجمعية العمومية لشركة حمش لانتاج الذهب يوم 21 فبراير الماضى ولكن تم تأجيلها لما بعد المؤتمر الاقتصادى ومؤتمر "بيداك" التعدينى الدولى فى كندا نظرا لمشاركة قيادات الشركة والهيئة فى كلا المؤتمرين .

يذكر أن شركة "حمش" لإنتاج الذهب أنتجت أول سبيكة تجريبية من المنجم عام 2007، إلا أن عمليات الإنتاج من المنجم لا تتم بشكل منتظم رغم أنه كان من المفترض إنتاج 15 ألف أوقية عام 2010، وهو ما لم يحدث حيث بلغ إنتاج الشركة حتى فبراير 2010 نحو 65 كيلو جراما فقط مما يمثل إخلالا واضحا ببنود الاتفاقية.