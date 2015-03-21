محامي الوايت نايتس : حبس رئيس نادي الزمالك إهداء لأمهات الشهداء

أهدى طارق العوضي، محامي الويت نايتس، حكم حبس رئيس نادي الزمالك إلى أمهات شهداء الويت نايتس الذين سقطوا في مذبحة الدفاع الجوي، وأفراد الالتراس المحبوسين، متمنيا أن يرسم هذا الحكم البسمة على وجوههم.

وأضاف”العوضي” في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى سلمان في برنامج ” مصر في يوم ” على فضائية دريم2″ مساء السبت، “فيما يتعلق بالصلح الذى تم فهو صلح تم بين رئيس الزمالك وأهالي الجماهير فى قضية الشروع في قتل رئيس النادي”، لافتًا إلى أن الجلسة لم تعقد و المحكمة تنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، متسائلا :” لم تعقد جلسة من الأساس فكيف تستشعر المحكمة الحرج؟ ونحن فى انتظار تحديد محكمة الاستئناف دائرة أخرى “.

وأوضح أن التصالح أو التنازل لا علاقة له بقضية مذبحة الدفاع الجوي، مشيراً إلى أن النيابة اعتمدت على المعلومات المقدمة من وزارة الداخلية فقط دون التحقيق فى البلاغات المقدمة والتى تتهم فيها جهات بعينها من ضمنها رئيس نادي الزمالك، ووزير الداخلية ومدير الكرة ومدير أمن القاهرة والقوة التى أمنت المكان.

يذكر أن محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه وكفالة 1000 جنيه، في قضية اتهامه بسب وقذف طارق العوضي دفاع أولتراس نادي الزمالك “وايت نايتس”.