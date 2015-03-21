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بتر ذراع طفل تعرض لصعق كهربائي من محول كهرباء بسوهاج

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بتر ذراع طفل تعرض لصعق كهربائي من محول كهرباء بسوهاج بتر ذراع طفل تعرض لصعق كهربائي من محول كهرباء بسوهاج

اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء إبراهيم صابر فرج مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة سوهاج من مستشفى سوهاج العام بوصول الطفل “كمال السيد كمال – 4 سنوات”، ويقيم بناحية الهجارسة – دائرة المركز مصابًا بإدعاء صعق كهرباء وتم إجراء بتر للذراع الأيمن.

بالانتقال والفحص وسؤال والده “السيد كمال حسين –  30 سنة – سائق” ويقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء لهو المذكور قام بالدخول لأحد محولات الكهرباء الموجود بالشارع مما نتج عنه إصابته ونفي الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3649 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلب أحد المختصين بهندسة كهرباء سوهاج، وتنفيذًا لقرار النيابة العامة تم استدعاء أحد المختصين ويدعى “عصام الدين عبد الروؤف – 39 سنة – فني بهندسة كهرباء سوهاج”، وبسؤاله نفى كون باب المحول مفتوح، وأضاف بأن سبب إصابة الطفل قد تكون راجعة لعبثه داخل المحول أو ملامسته للأسلاك أو القطع المعدنية بالمحول.

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