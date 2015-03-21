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تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة إثر تناولهم وجبة زبادى فاسد بالأقصر

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تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة إثر تناولهم وجبة زبادى فاسد بالأقصر تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة إثر تناولهم وجبة زبادى فاسد بالأقصر
أصيب 10 أشخاص من عائلة واحدة بمركز أرمنت، غرب الأقصر، بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة زبادى بلدى فاسد داخل منزلهم.

تلقى اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد عصام يس، مأمور مركز أرمنت يفيد تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة بمركز أرمنت، وتم نقلهم إلى مستشفى أرمنت المركزى.

وتبين من التحريات المبدئية أن المصابين تناولوا وجبة زبادى بلدى فاسد بمنزلهم بمركز أرمنت، مما تسبب فى تسممهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام.

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مصر 365