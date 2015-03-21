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إصابة 3 أشخاص فى تصادم قطار الشرقية بميكروباص بمزلقان أنشاص الرمل

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إصابة 3 أشخاص فى تصادم قطار الشرقية بميكروباص بمزلقان أنشاص الرمل إصابة 3 أشخاص فى تصادم قطار الشرقية بميكروباص بمزلقان أنشاص الرمل
قال فرج محمود، مدير هيئة السكة الحديد بالشرقية، إنه وقع تصادم قطار بمكروباص أجرة أمام قرية أنشاص الرمل، وذلك بعد سير الميكروباص بمكان غير مخصص أثناء قفل المزلقان لمرور القطار، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

فيما تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد تصادم قطار بمكروباص أمام مزلقان قرية أنشاص الرمل أثناء عبور سائق المكروباص من مكان غير مخصص، وأسفر التصادم عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى بلبيس العام.


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