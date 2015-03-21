نائب بمجلس النواب الليبى يطالب "الناظورى" بالاعتذار لقبيلة الطوارق

نفى عضو مجلس النواب الليبى، عضو لجنة الحوار الوطنى "صالح همّه"، انسحابه من جلسة الحوار الوطنى المنعقدة حاليًا بمدينة الصخيرات المغربية، مطالبًا رئيس هيئة أركان الجيش اللواء عبد الرازق الناظورى بالاعتذار عمّا نُسب إليه من وصف قبيلة "طوارق ليبيا" بالإرهابيين.

وتابع قائلا: ليس من المعقول أن يصف رئيس الأركان مكونًا أساسيًا من مكونات المجتمع الليبى بهذه الأوصاف المشينة.

وأكد عضو مجلس النواب الليبى، فى تصريح لموقع الوسط الليبى، أن وجوده فى الحوار يمثل الشعب الليبى، وأيضًا بتكليف وترشيح من مجلس النواب.

وحول موقفه من المشاركة فى جولة حوار القبائل المرتقبة قال النائب الليبى: حريصون على المشاركة فى أى اجتماعات من شأنها جلب الاستقرار والأمن لليبيا، ولن نقاطع أى خطوة يمكن أن تدفع فى هذا الاتجاه.