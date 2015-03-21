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بعد إعلانهم التعبئة العامة.. الحوثيون ينتشرون على حدود تعز ولحج باليمن

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بعد إعلانهم التعبئة العامة.. الحوثيون ينتشرون على حدود تعز ولحج باليمن بعد إعلانهم التعبئة العامة.. الحوثيون ينتشرون على حدود تعز ولحج باليمن
انتشرت قوات عسكرية مكونة من 120 مسلحا حوثيا بزى الأمن فى منطقة الراهدة الحدودية مع محافظة لحج الجنوبية باليمن.

كما وجه الحوثيون وزارة المالية بتوفير الأموال اللازمة لتلبية التعبئة العامة، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل اليوم السبت.

فيما أشعل المتظاهرون الإطارات فى الشوارع المؤدية لمعسكر قوات الأمن الخاصة فى تعز لمنع وصول تعزيزات للحوثيين إلى المعسكر.

ويأتى ذلك بعد دعوة الحوثيين فى اليمن إلى التعبئة العامة لمواجهة ما سموه اللجان الشعبية فى البلاد، وتوجههم بقوات عسكرية من تعز باتجاه لحج وعدن، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل اليوم السبت.

كانت قد اعتقلت اللجان الشعبية فى اليمن 6 جنود من قوات الأمن الخاصة فى مدينة عدن، جنوبى باليمن، الخميس، وفق ما أفاد مراسل "سكاى نيوز عربية".

واعتقل عناصر من اللجان الجنود بينما كانوا يستقلون مركبة مدنية فى حى المنصورة بالمدينة، التى يتخذ منها الرئيس عبد ربه منصور هادى مقرا له فى الآونة الأخيرة.


>- الحوثيون يدعون للتعبئة العامة لمواجهة اللجان الشعبية

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