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انتهاء احتفال سامح عاشور بعيد الأم بعد إلقاء أحد الحضور كرسيا على المنصة

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انتهاء احتفال سامح عاشور بعيد الأم بعد إلقاء أحد الحضور كرسيا على المنصة انتهاء احتفال سامح عاشور بعيد الأم بعد إلقاء أحد الحضور كرسيا على المنصة
أخلى منذ قليل، الأمن الإدارى لنادى الأسمرات فى المقطم، الحاضرين فى احتفالية تكريم 1000 أم مثالية، الذى أقامها سامح عاشور نقيب المحامين، وذلك بعد اعتراض أحد المشاركين فى الاحتفالية على عدم فوز أحد من أقاربه بالسحب على رحلة عمرة، فقام برفع الكراسى وإلقائها على الحاضرين فى اتجاه المنصة، وهو ما أدى إلى تدخل الأمن لإنهاء الاحتفالية.

كان سامح عاشور نقيب المحامين، قد كرم عددا من أمهات أهالى المقطم وذلك خلال الحفل الذى أقامه سامح عاشور مساء اليوم السبت، بحضور الدكتورة عبلة الكحلاوى الداعية الإسلامى والشاعر هشام الجخ ومحمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية للحفل ومنحهم دروع تكريم، بمناسبة مشاركتهم فى احتفالية عيد الأم، وتم إجراء سحب على 5 رحلات عمرة شاملة السفر والإقامة و15 جائزة عبارة عن أجهزة كهربائية.


>- سامح عاشور يكرم 1000سيدة فى احتفالية عيد الأم بحى الأسمرات فى المقطم

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