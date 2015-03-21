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وفاة شخص وإصابة آخر فى انفجار مبنى الحماية المدنية بالإبراهيمية بالشرقية

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وفاة شخص وإصابة آخر فى انفجار مبنى الحماية المدنية بالإبراهيمية بالشرقية وفاة شخص وإصابة آخر فى انفجار مبنى الحماية المدنية بالإبراهيمية بالشرقية
لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى انفجار مروع وقع منذ قليل بالقرب من مبنى الحماية المدنية القديم، بجوار مبنى السجل المدنى بالإبراهيمية بالشرقية، فيما أصيب بعض الأشخاص.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير الحماية المدنية، يفيد بوقوع دوى انفجار مروع بمبنى الحماية المدنية القديم بجوار مبنى السجل المدنى، وأسفر ذلك عن وفاة شخص واحد، حسبما ورد حتى الآن.
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