وزير الآثار: مشروع إنارة معبد الأقصر يوفر 75% من الطاقة المستهلكة

قال الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، إن تجديد نظام الإنارة الليلية لمعبد الأقصر، جاء لتلافى أى تأثيرات سلبية قد تحدث نتيجة للحرارة الناتجة عن نظام الإنارة القديم، كما أن الشبكة الجديدة للإضاءة تتيح الفرصة لتوفير ما يقرب من 75% من الطاقة الكهربائية المستهلكة داخل المعبد.

وأوضح بأن المراحل المنتهية من الكباش تقدر بنسبة 37% من المراحل الإجمالية للمشروع، والتى تم إنجازها بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بتكلفة 66.5 مليون جنيه، حيث تم إنجاز الأعمال المطلوبة بالقطاع الأول للمشروع.

جاء ذلك أثناء افتتاح وزير الآثار، ومحمد بدر، محافظ الأقصر، مساء اليوم السبت، مشروع إنارة وتأمين وحماية معبد الأقصر وأيضا المرحلتان الأولى والخامسة من مشروع تطوير طريق الكباش خلف مكتبة مصر العامة، والتى تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لها عن طريق الشركة الإسبانية المنفذة للمشروع عقب دخول كوبرى الكباش الأول بمدخل طريق المطار الخدمة أوائل الشهر الجارى.

يذكر أنه من المقرر أن يشهد الوزير غدا، الأحد، الإعلان عن اكتشاف مقبرتين جديدتين عن طريق البعثة الأمريكية التابعة للمركز الأمريكى والعاملة بالبر الغربى.