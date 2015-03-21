الانتهاء من تنفيذ 85% من مشروع الإسكان الاجتماعى بأسوان الجديدة

أكد المشرف العام على مشروعات مدينة "أسوان الجديدة" المهندس حازم عرفة أنه تم تنفيذ 85% من أعمال مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة والذى يضم 1880 وحدة سكنية كمرحلة أولى بتكلفة 250 مليون جنيه، ومن المقرر تسليمها فى 30 يونيو المقبل.

وأوضح المشرف العام على المشروعات -فى تصريح له اليوم السبت- إن المرحلة الأولى تشمل إنشاء محطة مياه الشرب بتكلفة 120 مليون جنيه على مساحة 10 آلاف متر مربع بقدرة (25 ألف م3 / يوم) وتخدم نحو 70 ألف نسمة، ومن المقرر بدء التشغيل التجريبى لها نهاية شهر مارس الجارى ويعقبها تنفيذ المرحلة الثانية بمحطة مياه الشرب بنفس القدرة وبتكلفة 75 مليون جنيه ضمن خطة العام المالى (2015 / 2016).

وأوضح أن مدينة "أسوان الجديدة" تشهد أعمال إنشاء مشروعات استثمارية متعددة الأغراض وجامعة خاصة ومدينة ترفيهية للألعاب المائية ونواد اجتماعية، إلى جانب إنشاء مبان خاصة بجامعة أسوان على مساحة 97 فدانًا كمرحلة أولى، إضافة إلى مشروعات صحية ورياضية وتجارية وبريدية ومسجد.

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