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محافظ قنا: ضخ 1262 طنًا من المواد البترولية بمحطات الوقود اليوم

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محافظ قنا: ضخ 1262 طنًا من المواد البترولية بمحطات الوقود اليوم محافظ قنا: ضخ 1262 طنًا من المواد البترولية بمحطات الوقود اليوم
قال محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، إنه تم ضخ اليوم /السبت/ 1262 طنا و500 لتر من المواد البترولية بمختلف أنواعها بمحطات الوقود بالمحافظة، فضلا عن ضخ 400 طن من الغاز الصب المخصص لتعبئة أسطوانات البوتاجاز.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية على محمود جابر، طرح 812 طنا و500 لتر من السولار و150 طنا من بنزين 80 و٣٠٠ طن من بنزين 92، فضلا عن وصول 400 طن من الغاز الصب لمصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمدينة قفط.

وأشار "جابر" إلى طرح 15 ألفا و498 أسطوانة منزلية و355 أسطوانة تجارية اليوم بمختلف المستودعات على مستوى المحافظة.

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