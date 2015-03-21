مديرية أمن القليوبية: 31 ألف مواطن تقدموا لقرعة الحج حتى الآن

كشف مصدر مسئول بإدارة الشئون الإدارية بمديرية أمن القليوبية، أن الحصر المبدئى لأعداد المواطنين الذين تقدموا لقرعة الحج هذا العام بلغ 31 ألفا و287 مواطنا ممن تقدموا خلال الفترة من 7 مارس الجارى وحتى الآن.

وأكد المصدر - فى تصريح صحفى اليوم السبت - أن العدد النهائى سيتم وضعه على قاعدة بيانات بإدارة المعلومات والتوثيق، لحين وصول تعليمات من وزارة الداخلية بتحديد الحصة المقررة للمحافظة وموعد إجراء القرعة تحت إشراف مدير أمن القليوبية اللواء محمود يسرى، وفق الاشتراطات الواردة من الوزارة فى هذا الشأن.