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محافظ الأقصر يقرر تخصيص قسم بمستشفى الأقصر الدولى لذوى الاحتياجات الخاصة

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محافظ الأقصر يقرر تخصيص قسم بمستشفى الأقصر الدولى لذوى الاحتياجات الخاصة محافظ الأقصر يقرر تخصيص قسم بمستشفى الأقصر الدولى لذوى الاحتياجات الخاصة
قرر الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، تخصيص قسم بمستشفى الأقصر الدولى لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم السبت، مع ممثلى لجنة شئون الإعاقة بالمحافظة، بحضور وكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والأوقاف والشباب والرياضة وذلك لعرض مطالبهم المختلفة.

ووافق المحافظ على عمل دراسة بشأن تخصيص الطابق الأرضى فى كل المصالح الحكومية لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتشكيل لجان لحصر أعداد المعاقين وتحديد نسبة الإعاقة مشيرًا إلى أن الاهتمام بالمعاقين ليكونوا أفرادًا منتجين مسئولية مجتمعية للنهوض بالمجتمع المصرى.

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مصر 365