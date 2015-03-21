بالصور..الإفراج عن طلاب جامعة الفيوم بعد إضراب كليتى الهندسة والعلوم

بعد إضراب كليتى الهندسة والعلوم لأسبوعين متتاليين للمرة الأولى فى تاريخ جامعة الفيوم للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الذين ألقت قوات الشرطة القبض عليهم داخل الحرم الجامعى، تم إخلاء سبيل زملائهم منذ قليل من قسم شرطة الفيوم وسط احتفالات من الطلاب حيث تم إخلاء سبيل 17 طالبًا وتبقى 4 طلاب سيتم عرضهم على النيابة صباح غد.

كانت جامعة الفيوم شهدت للمرة الأولى قيام الطلاب بإغلاق أبواب كلية الهندسة معلنين الإضراب العام لجميع الفرق التعليمية بالكلية من الإعدادى حتى السنة الخامسة وعدم حضور أى محاضرات وكذلك طلاب كلية العلوم.

وأكد الطلاب أن إضرابهم مستمر حتى يتم إخلاء سبيل زملائهم الـ21 المقبوض عليهم ويتم الاستجابة لمطالبهم والتى تتمثل فى أن تتعهد إدارة الجامعة بمنع دخول أفراد الداخلية إلى داخل الحرم الجامعى منعا باتا وعدم تكرار ما أسموه بالمهزلة التى شهدتها الكلية من القبض على الطلاب وإطلاق القنابل المسيلة للدموع داخل الحرم الجامعى مرة أخرى وقال الطلاب: نحن نحمل المسئولية كاملة لرئيس الجامعة بصفته المسئول الأول والأخير عن تأمين الطلاب داخل أسوار الحرم الجامعى حسب تعبيرهم.

كما طالب الطلاب المضربون بمحاسبة المسئولين عن أمن الجامعة عن الأحداث التى شهدتها الجامعة يوم 9 مارس 2015 والتى تم خلالها دخول أشخاص وصفهم الطلاب بالبلطجية للجامعة وتعدوا على الطلاب ولم يتم معرفة هويتهم.

وطالب الطلاب أيضا بأن تقدم إدارة الجامعة اعتذارا رسميا بسبب تخاذلها عن حماية الطلاب دخل الحرم الجامعى على حد تعبيرهم.

وكان المركز الإعلامى بجامعة الفيوم أصدر الخميس الماضى بيانا إعلاميا أكد فيه أن محكمة جنح الفيوم قررت تأييد قرار إخلاء سبيل 21 من طلاب جامعة الفيوم الذين قامت قوات الشرطة بالقبض عليهم الاثنين قبل الماضى من داخل الجامعة.

وأشار البيان إلى أن الجامعة شكلت لجنة لمتابعة التحقيقات الخاصة بالطلبة المحتجزين بسبب أحداث الشغب بالجامعة وتكونت اللجنة من الدكتور جمال عبد الرحمن محمد القائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة بنى سويف ( رئيسًا ) وبعضوية كل من الدكتور رمضان عبد الله صابر المحقق القانونى بجامعة الفيوم وسعودى عبد القادر غيضان مدير عام الشئون القانونية بجامعة الفيوم.

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