التعليم : فتح باب التظلم بعد إعلان أسماء الـ 30 ألف معلم الجدد

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم السبت، أسماء الفائزين في مسابقة الـ30 ألف وظيفة معلم مساعد، والتى أعلنت عنها الوزارة خلال عام 2014 في مختلف التخصصات بكافة المحافظات.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه بعد إعلان النتيجة، ستكون الخطوة التالية هي تقديم أوراق تعيين الفائزين في المسابقة للمديريات التعليمية “أصول شهادات الكلية، والمؤهل التربوي، وأوراق التعيين والفيش والتشبيه والكشف الطبي وغيرها”، موضحًا أن الوزارة وضعت جدولًا زمنيًا يوضح مواعيد تقديم أوراق التعيين فى المديريات التعليمية، بحيث سيتم تحديد مواعيد لكل تخصص على حدة.

وأضاف المصدر أنه في حالة ما إذا اكتشفت المديريات التعليمية أن هناك أي فائز من الفائزين بالمسابقة مستنداته مزورة أو تقديره أقل من التقدير الذي قام بتسجيله إلكترونيًا أثناء التقدم للمسابقة على موقع الوزارة، أو من يثبت من الفيش والتشبيه أنه مطلوب جنائيًا على ذمة أى قضية يتم إبلاغ الوزارة بذلك ليتم استبعاده فورًا، واستبداله بأحد الموجودين على قائمة الانتظار ممن تقدموا للمسابقة.

وأكد المصدر أنه سيتم فتح باب للاستفسار والتظلم لمدة 10 أيام في المديريات التعليمية، في حالة ما إذا وجد أى من المتقدمين خطأ في كتابة إسمه أو أي من بياناته في النتيجة المعلنة.