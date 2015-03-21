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مقتل صلاح البركي أحد قادة قوات «فجر ليبيا» على يد الجيش الليبى

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مقتل صلاح البركي أحد قادة قوات «فجر ليبيا» على يد الجيش الليبى مقتل صلاح البركي أحد قادة قوات «فجر ليبيا» على يد الجيش الليبى


> أكّد مصدر مما يُعرف بـ«غرفة عمليات ثوار ليبيا» مقتل صلاح البركي أحد قادة التشكيلات المسلّحة في طرابلس قرب منطقة بوشيبة الواقعة بين غريان والعزيزية، خلال الاشتباكات التي تدور منذ يوم أمس في المنطقة بين قوات «فجر ليبيا» ووحدات الجيش.

وأفاد المصدر «بوابة الوسط» بأنه تم نقل جثمان البركي إلى أحد مستشفيات مدينة طرابلس.

ونعت الصفحة الرسمية لغرفة عمليات ثوار ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك البركي قبل قليل.

وصلاح البركي واسمه الحقيقي صالح عمران البركي كان من أبرز قادة المجموعات المسلّحة المحسوبة على الإسلام السياسي في طرابلس وكان يتمركز في منطقة أبوسليم.

وظهر البركي الليلة البارحة عبر إحدى القنوات الليبيّة يحذِّر شباب العاصمة من الخروج لتأييد قوات الجيش.

 

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