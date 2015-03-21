إصابة أحد أفراد تشكيل عصابي أثناء قيامه بسرقة مصنع بسوهاج‎

تلقى اللواء إبراهيم صابر فرج مدير أمن سوهاج إخطارًا من عمليات النجدة بورود اتصال من “محارب إلياس عطية – 45 سنة – صاحب مصنع شيكولاتة” كائن بالمنطقة الصناعية – دائرة القسم بتعرض مصنعه للسرقة.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين إصابة “مصطفي جاد عبد الله محمود – 30 سنة – عامل” ويقيم بشارع الست دميانة ببندر أخميم برش خرطوش بالخصيتين وأعلي الفخذ الأيمن، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، “تم التحفظ عليه تحت الحراسة اللازمة”.

بسؤال المبلغ قرر بأنه حال توجهه للمصنع “متوقف عن العمل” اكتشف وجود عدد “4″ أشخاص مجهولين حال قيامهم بسرقة بعض أسلاك الكهرباء من المصنع فقام بإطلاق عيار ناري في الهواء، وأخر أصاب المذكور، وذلك من سلاح ناري كان بحيازته عبارة عن بندقية خرطوش مرخصة له من قسم الكوثر بقصد الدفاع.

تم التحفظ علي السلاح الناري المشار إليه وهو عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 تركي الصنع تحمل رقم 317 m وعدد”2″ فارغ خرطوش من ذات العيار.

تم التحفظ علي جوال من البلاستيك بداخله بعض أسلاك الكهرباء وعدد”2″ مفتاح كهربائي كبير الحجم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد وضبط باقي المتهمين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 132 إداري القسم لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.