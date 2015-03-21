5 آلاف طن زيادة في الإنتاج السمكي ببحيرة ناصر خلال عام 2014

كشف خالد الحسيني رئيس هيئة الثروة السمكية خلال اجتماع اللجنة العليا لتنمية بحيرة ناصر بحضور اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان علي أن الجهود التي بذلت خلال عام 2014 ساهمت في زيادة الإنتاج السمكي إلى 19.6 ألف طن​ ​بزيادة 5 آلاف طن عن نفس الفترة لعام 2013، وذلك بفضل التعاون الوثيق مع​ ​جمعيات الصيد وشركة مصر أسوان وأيضًا المحافظة بأجهزتها الأمنية​ ​والتنفيذية.

وأشار إلى أنه سيتم دراسة آلية تحصيل القرش السمكي بما يصب​ ​في مصلحة الصياد أولًا وهي الحصيلة التي يصرف منها لسداد الضرائب الجزافية التي تفرض علي جمعيات الصيد بجانب رفع قدرة إدخار الصيادين للصرف علي احتياجاتهم وخدماتهم ومطالبهم المعيشية في حالة تعرض الصياد لأي أزمات تمنعه من مزاولة الصيد، بالإضافة إلي أن من ضمن الحصيلة توجيه مبلغ لإنشاء صندوق لإدارة وتنمية المسطح المائي من خلال دعم قدرات وإمكانيات شرطة المسطحات والتموين في مواجهة مافيا التهريب.