وزير الآثار يفتتح مشروع إنارة وتأمين معبد الأقصر ومشروع تطوير طريق الكباش

وقال الوزير أن هذه المشروعات تأتى فى إطار خطة وزارة الآثار لحماية ورفع كفاءة المناطق الأثرية بمختلف المحافظات وخاصة الأقصر والتى تعد من أهم المناطق الجاذبة لحركة السياحة المحلية والعالمية نظرا لما تذخر به من معالم أثرية فريدة مشيرًا إلى أن تجديد نظام الإنارة الليلية لمعبد الأقصر جاء لتلافى أى تأثيرات سلبية قد تحدث نتيجة للحرارة الناتجة عن نظام الإنارة القديم كما أن الشبكة الجديدة للإضاءة تتيح الفرصة لتوفير ما يقرب من 75 % من الطاقة الكهربائية المستهلكة داخل المعبد.

وأضاف الدماطى أن الوزارة تتبع أحدث طرق التكنولوجيا داخل المناطق الأثرية بما يسهم فى الحفاظ على التراث الحضارى المصرى بمختلف قطاعاته بالتوازى مع استمرار العمل فى مجال التنقيب والكشف عن الكنوز الأثرية.

وأوضح بأن المراحل المنتهية من الكباش تقدر بنسبة 37 % من المراحل الإجمالية للمشروع والتي تم إنجازها بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بتكلفة 66.5 مليون جنيه حيث تم إنجاز الأعمال المطلوبة بالقطاع الأول للمشروع والذي يبدأ من داخل معبد الأقصر وحتى 350 مترا وتضمنت إزالة كل أشكال التعديات الواقعة على الموقع وتعديل مسار السور الشرقي وتدعيمه بحائط ساند إضافة إلى إنشاء سور في الناحية الخلفية للكباش يحمي الجانب الشرقي إضافة إلى إتمام أعمال الترميم الدقيق للتماثيل الموجودة بهذا الموقع.

وأضاف أنه تم الانتهاء أيضا من أعمال القطاع الخامس للمشروع والتي تمتد في المنطقة الواقعة خلف مكتبة الأقصر وحتى طريق المطار بطول يبلغ 600 م لافتا إلى الانتهاء من إزالة التعديات والمخلفات بالكامل بما يتناسب مع الطبيعة التراثية للموقع كما تم إنشاء ممر بعرض 6م وسمك 60 سم إضافة إلى إنشاء حائط ساند لتدعيم الجانب الغربي للقطاع خلف مكتبة الأقصر، مع إنشاء سور خلف الكباش من حجر مغطى بالطوب اللبن من الداخل، إلى جانب الانتهاء من إنشاء السور الخارجي الموازي للطريق وإتمام أعمال الترميم على جميع التماثيل التي تم العثور عليها أثناء أعمال الحفر بالموقع إضافة إلى إتمام إعمال الإنارة الليلية به

ومن المقرر أن يشهد الوزير غدًا الأحد الإعلان عن إكتشاف مقبرتين جديدتين عن طريق البعثة الأمريكية التابعة للمركز الأمريكى والعاملة بالبر الغربى.