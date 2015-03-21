خادم الحرمين يستقبل محمد بن زايد وعددا من المسؤولين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في قصر العوجا بالدرعية اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الى جانب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر ومعالي الشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الذين قدموا للسلام على خادم الشريفين في إطار الزيارات الأخوية لتبادل الأحاديث والآراء بين الأشقاء لما فيه خير شعوبهم بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث في المنطقة .

واصطحب خادم الحرمين الشريفين إخوانه في جولة في أرجاء قصر العوجا شاهدوا خلالها العديد من الصور التاريخية للملك عبدالعزيز " رحمه الله " واطلعوا على القطع الاثرية التاريخية التي يحتويها القصر .. ثم تناول الجميع طعام الغداء بهذه المناسبة على مائدة خادم الحرمين الشريفين .

حضر الاستقبال والمأدبة أصحاب السمو الملكي الأمراء.

كما حضرها الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان الذي يضم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني ومعالي علي محمد حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد سعيد محمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسعادة اللواء الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة .

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل في وقت سابق اليوم للرياض حيث استقبله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

>