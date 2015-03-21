أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

خادم الحرمين يستقبل محمد بن زايد وعددا من المسؤولين

Google+ Print
خادم الحرمين يستقبل محمد بن زايد وعددا من المسؤولين خادم الحرمين يستقبل محمد بن زايد وعددا من المسؤولين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية في قصر العوجا بالدرعية اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الى جانب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر ومعالي الشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الذين قدموا للسلام على خادم الشريفين في إطار الزيارات الأخوية لتبادل الأحاديث والآراء بين الأشقاء لما فيه خير شعوبهم بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث في المنطقة .

واصطحب خادم الحرمين الشريفين إخوانه في جولة في أرجاء قصر العوجا شاهدوا خلالها العديد من الصور التاريخية للملك عبدالعزيز " رحمه الله " واطلعوا على القطع الاثرية التاريخية التي يحتويها القصر .. ثم تناول الجميع طعام الغداء بهذه المناسبة على مائدة خادم الحرمين الشريفين .

حضر الاستقبال والمأدبة أصحاب السمو الملكي الأمراء.

كما حضرها الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان الذي يضم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني ومعالي علي محمد حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد سعيد محمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسعادة اللواء الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة .

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل في وقت سابق اليوم للرياض حيث استقبله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية