أستاذ تغذية يشرح معنى الملصقات الصغيرة الموجودة على الفاكهة

الملصقات الموجودة على الفاكهة تحدد هويتها:

علامات على الملصق تحدد نوعه:

>نجد كثيرا بعض الملصقات على أنواع من الفاكهة، ولا يعلم أحد سبب وجودها وما تفسيرها؟ وماذا تعنى الأرقام والرموز الموجودة على هذه الملصقات؟ وهذا ما يوضحه الدكتور رضا موسى أستاذ التغذية بمركز البحوث الزراعية، مؤكدا أن الملصقات التى توضع على بعض أنواع الفاكهة، تعطى توثيقا للمنتج وتحدد هويته، ومن خلالها يتم التعرف أن المنتج تمت زراعته طبقا للمواصفات الطبيعية، وأنه غير مهندس وراثيا، ومن خلال الملصق يتم الكشف عن زراعته بسماد طبيعى دون مواد كيمائية.>يشير د.رضا إلى أنه عند شراء أى منتج ملصق به علامة gmo3 فهذا يدل أنه مهندس وراثيا، مؤكدا أنه لا يوجد فى السوق المصرية أى منتجات مهندسة وراثيا، فجميعها طبيعية طبقا للمواصفات المصرية، لكن الملصق يوضح تفاصيل بعض المنتجات المستوردة أو المهندسة وراثيا.

يضيف أستاذ التغذية، أنه فى حالة وجود أى ملصق عليه gmo3، فذلك يعنى أنه معدل جينيا، لا يجب أن يتم شراؤه، حيث يمكن أن يتعرض الجسم للمضاعفات التى تؤثر على الصحة، حيث تتسبب تلك المنتجات فى الإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة وتؤدى للوفاة.

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