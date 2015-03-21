أب يقتل نجليه بإلقائهما أحياء بنهر النيل بسوهاج لكثرة ديونه

كشف ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج برئاسة الرائد أحمد طلعت رئيس مباحث المركز بالإنابة حقيقة واقعة غرق طفلين بنهر النيل بناحية بندار الكرمانية وادعاء والدهما أنه حال لهو نجليه على شاطئ النهر سقطا به حيث تبين قيام الوالد بالتخلص من طفليه بإلقائهما بالنهر.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بغرق طفلين بنهر النيل وأن هناك شبهة جنائية فى الواقعة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث الجنائى والرائد أحمد طلعت رئيس مباحث المركز بالإنابة والنقيب أحمد تعليب معاون مباحث المركز بورود بلاغا للمركز يفيد غرق الطفلين "زياد ك ك ع" عامين، و"كريم ك ك ع" 4 أعوام بنهر النيل وبإعادة مناقشة والدة الطفلين قررت أن والدهما عاد إلى المنزل وأخبرها باختفاء نجليه ولا يعرف مكان اختفائهما على عكس ما أخبر به رجال المباحث مما آثار لديهم الشك وبتضييق الخناق عليه اعترف بقيامه بإلقاء نجليه أحياء داخل نهر النيل رغبة فى التخلص منهما لتراكم الديون عليه وعدم قدرته على الوفاء بمتطلباتهما الحياتية.

تحرر المحضر رقم 1728 إدارى المركز لسنة 2015 تم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق برئاسة المستشار أحمد عوض رئيس نيابة مركز سوهاج.