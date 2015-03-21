أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزارة الصحة: خروج 12 مصابا وحجز 3 آخرين فى حادث أتوبيس "المريوطية"

Google+ Print
وزارة الصحة: خروج 12 مصابا وحجز 3 آخرين فى حادث أتوبيس "المريوطية" وزارة الصحة: خروج 12 مصابا وحجز 3 آخرين فى حادث أتوبيس "المريوطية"
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الـ12 حالة المصابة فى حادث سقوط الأتوبيس من أعلى الطريق الدائرى، بترعة المريوطية، مستقرة وسيتم خروجهم من المستشفيات غدا، لافتا إلى وجود 3 حالات أخرى فقط فى حالة خطيرة يتلقون العلاج فى العناية المركزة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، اليوم السبت، أن الحالات الخطرة اثنان منهم فى العناية المركزة، يعانى واحد منهما من تجمع دموى فى البطن وكسر فى الفخذ الأيمن، أما الحالة الثانية تعانى من مشاكل فى الصدر من الجهة اليمنى.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "بالنسبة للحالة الثالثة موجودة فى قصر العينى فى العناية المركزة ولديه كسر فى قاع الجمجمة، ونزيف داخلى بالجسم وكسور متعددة".

وكان أتوبيس تابع لإحدى الشركات الكبرى، قد انقلب صباح اليوم السبت، بترعة المريوطية، وأسفر عن مصرع معظم الموظفين والركاب بداخله، وانتشلت الشرطة والمسطحات المائية حتى الآن 26 جثة من داخل الترعة، وجار انتشال باقى الجثث.

وزيرا الصحة والتضامن يزوران مصابى حادث أتوبيس المريوطية بمستشفى الهرم
>

- صور الناجين من حادث "أتوبيس المريوطية" بمستشفى الهرم
>

- النيابة تأمر بدفن12جثة بـ"أتوبيس المريوطية" والتحفظ على سيارة سببت الحادث
>

- التضامن: صرف 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى بحادث المريوطية وألفين للمصاب
>

- أول صور لأعمال انتشال جثث ضحايا حادث أتوبيس ترعة المريوطية
>

- بالفيديو.. انتشال الجثة الـ26 فى انقلاب أتوبيس بترعة المريوطية(تحديث)
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»