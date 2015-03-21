وزارة الصحة: خروج 12 مصابا وحجز 3 آخرين فى حادث أتوبيس "المريوطية"

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الـ12 حالة المصابة فى حادث سقوط الأتوبيس من أعلى الطريق الدائرى، بترعة المريوطية، مستقرة وسيتم خروجهم من المستشفيات غدا، لافتا إلى وجود 3 حالات أخرى فقط فى حالة خطيرة يتلقون العلاج فى العناية المركزة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، اليوم السبت، أن الحالات الخطرة اثنان منهم فى العناية المركزة، يعانى واحد منهما من تجمع دموى فى البطن وكسر فى الفخذ الأيمن، أما الحالة الثانية تعانى من مشاكل فى الصدر من الجهة اليمنى.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "بالنسبة للحالة الثالثة موجودة فى قصر العينى فى العناية المركزة ولديه كسر فى قاع الجمجمة، ونزيف داخلى بالجسم وكسور متعددة".

وكان أتوبيس تابع لإحدى الشركات الكبرى، قد انقلب صباح اليوم السبت، بترعة المريوطية، وأسفر عن مصرع معظم الموظفين والركاب بداخله، وانتشلت الشرطة والمسطحات المائية حتى الآن 26 جثة من داخل الترعة، وجار انتشال باقى الجثث.

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