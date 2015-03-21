أخبار مصر العاجلة.. الجيش يدمر 194 نفقا حدوديا بسيناء خلال 45 يوما

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها إعلان المتحدث العسكرى، العميد محمد سمير، حصيلة عمليات القوات المسلحة فى سيناء، على مدار 45 يومًا، والتى أسفرت عن تدمير 194 نفقاً حدودياً، بشمال سيناء، فضلاً عن أربعة صواريخ مضادة للدبابات، و1100 كيلو جرام مواد متفجرة.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" تغطية لحادث انقلاب أتوبيس شركة أوراسكوم، فى ترعة المريوطية، والذى أسفر عن وفاة عشرات القتلى فيما تواصل المسطحات المائية عملية انتشال الجثامين، وقررت الشركة صرف 150 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، فضلاً عن قرار محافظة الجيزة بصرف 10 آلاف لأسرة المتوفى و3 آلاف للمصاب..

وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة..

- المتحدث العسكرى: حرس الحدود دمّر 194 نفقا فى شمال سيناء خلال 45 يوما

- النيابة تأمر بدفن12جثة بـ"أتوبيس المريوطية" والتحفظ على سيارة سببت الحادث

- انتقال النيابة لمستشفى الهرم وأم المصريين لسماع مصابى "حادث المريوطية"

- شركة أوراسكوم للإنشاء: 150 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بـ"حادث المريوطية"

- التضامن: صرف 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى بحادث المريوطية وألفين للمصاب

- وزير التعليم: استبعدنا أبناء وزراء من مسابقة الـ30 ألف وظيفة

- شهود عيان: نشوب حريق بفيلا حبيب العادلى فى الجيزة

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