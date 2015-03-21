أمهات... لكن مطلقات!

يكتفي عدد من الفنانات هذا العام بقضاء عيد الأم من دون أزواجهن، لكن برفقة أبنائهن.

فللمرّة الأولى، تقضي الفنانة المصرية ليلى علوي يوم عيد الأم من دون زوجها رجل الأعمال المصري منصور الجمال، إنما مع نجلها بالتبنّي خالد.

ومع ابنتها الوحيدة "قسمت"، تقضي الفنانة داليا البحيري عيد الأم، بعد أن انفصلت عن زوجها الأخير فريد المرشدي الذي توفي العام الماضي.

كما تقضي غادة عبد الرازق عيدها من دون زوج، بعدما انفصلت منذ أشهر عن زوجها الإعلامي محمد فوده، على أن تكون بصحبة ابنتها الوحيدة روتانا.

وللمرة الثالثة، يمرّ هذا اليوم على المطربة شيرين عبد الوهاب بعدما انفصلت عن زوجها الموزّع الموسيقي محمد مصطفى، وهي التي كانت تحتفل برفقته، فيما كان مصطفى يحرص دوما على أن يدلّلها في يومها ويأتي إليها بالهدايا. ذلك ستقضي شيرين عيد الأم مع ابنتيها ووالدتها فقط.

نفس الشيء بالنسبة إلى المطربة الأردنية مي سليم التي ستقضي عيد الأم وحيدة من دون زوج، بعد طلاقها من زوجها رجل الأعمال المصري علي الرفاعي. وستحتفي مي بهذه المناسبة مع شقيقاتها ميس ودانا وابنتها "لي لي".

ودون رجل أيضاً تقضي المطربة أنغام عيد الأم اليوم برفقة ابنيها عمر وعبد الرحمن؛ وذلك بعد أن كانت تقضية مع زوجها الأول مجدي عارف، والد نجلها عمر، قبل أن تتزوّج للمرة الثانية الموزّع الموسيقيّ الأردني فهد، والد ابنها الثاني عبد الرحمن.

وتعيش المطربة أمال ماهر أمومتها اليوم مع نجلها الوحيد عمر، بعد انفصالها عن زوجها الملحّن محمد ضياء، مثلما ستفعل المطربة المغربية سميرة سعيد التي ستقضي اليوم دون رجل، على أن تحتفل مع نجلها الوحيد شادي.

وبعد انفصالها عن مصمّم الاستعراضات عادل عوض، الذي أنجبت رانيا فريد شوقي منه ابنتيها ملك وفريدة، تقضي عيد الأم وحدها، للمرة الثانية؛ وذلك بعدما انفصلت مؤخّراً عن زوجها الثاني الفنان مصطفى فهمي.

وبسبب انفصالها عن زوجها، ستقضي الفنانة الشابة راندا البحيري عيد الأم من دون رجل، حيث سيقتصر احتفالها على حضور نجلها ياسين.