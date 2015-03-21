بالصور : نجوم مع أمهاتهم قبل أن يرحلن

بيروت- سيدتي نت

يحلّ عيد الأم اليوم على عدد كبير من الفنانين الذين فقدوا أمهاتهم وبهذه المناسبة حرص بعض النجوم على أداء فريضة العمرة وإهدائها إلى أرواح أمهاتهم كما فعلت إلهام شاهين وأحمد عز وإيهاب توفيق، بينما توجه البعض إلى أمهاتهم الراحلات بكلمات من القلب، كما فعل عاصي الحلاني وأمل حجازي.

عاصي الحلاني نشر على موقعه الخاص على "إنستغرام" صورة تجمعه بوالدته الراحلة وكتب تحتها" اليوم أودّ أن أكتب عن إنسانة عظيمة لا يمكن أن يصف تميّزها مجرد قلم. إنسانة تجتمع فيها كل معاني الإنسانية وحب الخير للجميع. الحياة عندها لا تساوي شيئاً من دون أهداف سامية ونبيلة. والسعادة ليس لها معنى إن لم تتقاسمها مع عائلتها. لا تحمل الحقد عل أحد، تحب الجميع وتسامحهم على أخطائهم. تعطي بلا حساب ودون أن تنتظر شكراً أو ثناء. رحلت ولكنها موجودة في قلبي وفي عقلي. أمي ما أجمل هذه الكلمة وكم تحمل من معاني إنسانية. كل عام وكل أم في هذا الوطن الجريح بألف خير. الأم هي التي تجمع ولا تفرّق ونحن في أمسّ الحاجة إلى من يجمعنا ولا يفرقنا حتى نستطيع أن نعبر إلى برّ الأمان. الجنة تحت أقدام الأمهات".

أما أمل حجازي، فكانت نشرت صورة تجمعها بوالدتها على موقعها على "إنستغرام" ثم ما لبث أن حذفتها واستبدلتها بصورة الهدية التي تلقتها من ابنها كريم وتوجهت إلى أمها قائلة " الله يرحمك. الغصّة كبيرة جداً في قلبي. في يوم عيدك إشتقت إليك كثيراً. إن شاء الله يكون مثواك الجنة . اليوم كانت أحلى هدية من حبيبي كريم" الله يحميه". بمناسبة عيد الأم، أعيّد كل الأمهات. أطال الله في أعماركنّ. الجنة تحت أقدام الأمهات".

أما أبرز الفنانين الذين فقدوا أمهاتهم فهم: كاظم الساهر، عمرو دياب، إلهام شاهين، عاصي الحلاني، مي حريري، ديانا حداد، أمل حجازي، محمد هنيدي، نهال عنبر، محمد فؤاد، حنان ترك، سيمون، رابح صقر، إيهاب توفيق، سميرة سعيد، رامي عياش، ميرفت أمين، بوسي ونورا، محمد خير الجراح، نورمان أسعد، سليم عسّاف، ممدوح عبد العليم، محمد فؤاد، وليد توفيق، خالد أبو النجا، جمال سليمان، أحمد عز، هيثم أحمد زكي، علاء زلزلي، نوال الكويتية، فايز المالكي، محمد صبحي، سهير المرشدي، محمود عبد العزيز، نيرمين الفقي، أحمد رزق وأنوشكا.