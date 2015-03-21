ميس حمدان مرشحة للموريكس دور

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الـ"موريكس دور" منذ أيّام بدء التصويت لجوائز عام 2015. وقد رُشّحت الممثلة ميس حمدان ضمن فئة أفضل ممثلة عربية لتنافس العديد من الأسماء الكبيرة في عالم الدراما.

وقد تمّ ترشيح الممثلة حمدان عن دورها في مسلسل "عشق النساء"، الذي عُرض مؤخّراً على قناتي الحياة وMBC4، والذي حصل على نسب مشاهدة عالية في الوطن العربي، كما حقق تأثيراً قوياً في المشاهدين. وقد أدّت ميس في المسلسل شخصيّة "جيهان"، التي أهّلتها للترشح للمسابقة، فضلاً عن كونها الممثلة العربية الوحيدة المرشّحة من المسلسل للجائزة.

ونشرت الفنانة حمدان عبر صفحتها على "فيس بوك" رابط المسابقة، وطلبت من متابعيها التصويت لها، معبّرة عن سعادتها بهذا الترشيح.

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