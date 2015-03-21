بعد التشكيك في وطنيتها... رسالة غاضبة من هند صبري

وجّهت الممثلة التونسية هند صبري رسالة شديدة اللهجة إلى إحدى وسائل الإعلام التونسية التي شكّكت في وطنيّة هند وانتمائها إلى تونس، بعدما حصلت على الجنسية المصرية. وقالت هند، في الرسالة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "للنشر على أوسع نطاق..كلمة غاضبة جداً: كي أقطع الطريق على معدومي الضمير والمهنية الذين يحاولون التشكيك في وطنيتي: لن أصمت لكم و لن يصدّقكم أحد".

وأكملت: "أنا تونسيّة جداً جداً. والدي تونسيّ من الصابرية، ووالدتي تونسيّة من الكاف. و تونس عندي خط أحمر. ويكفيني شرفاً أنّ اسم وطني يرتبط بأيّ عمل فني أو جائزة أحصل عليها منذ 1994، وهم كثير والحمد لله".

وأضافت هند معبّره عن حبّها لمصر قائلة: "وأحبّ مصر جداً، وأعتبر نفسي منها، وأدين لها ولشعبها بالكثير والكثير. زوجي مصري وبناتي مزدوجتا الجنسية.. وحصلت على الجنسية المصرية بحكم زواجي، وهو شيء عادي لا يُنقص من تونسيّتي شيئاً بل يزيدني فخراً بـ"عروبتي" ومشواري الذي لا يحتاج إلى تذكير" .

وتابعت: ليس هناك قانون يجرّم ازدواج الجنسية للتونسيين على حدّ علمي.. والترّهات التي تختلقونها عني تعني أنكم تشككون في وطنية ملايين التونسيين المزدوجي الجنسية الذين يمارسون حقوقهم وواجباتهم المدنية بكلّ وطنية، ومنهم وزراء ونواب الشعب.. كفاكم نفاقاً. و لن أكون كبش فداء"لأعداء النجاح و هوايتهم المفضّلة تكسير ولاد البلاد".

وأنهت هند كلامها الغاضب قائلة: "كما قلت: تونس خط أحمر. وطنيّتي خط أحمر. وأيّ إعلامي ينسب إليّ ولو كلمة لم أقلها أو يحرّف أقوالي للحصول على "فرقعة" على حسابي سوف أتخذ أنا و فريقي القانوني ضده الإجراءات القانونية اللازمة..وشكراً".