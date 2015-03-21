زوجة جان كلود فان دام تتقدم بأوراق الطلاق الرسمية

تقدمت Gladys Portugues Van Varenberg زوجة النجم العالمي Jean Claude Van Damme بأوراق الطلاق الرسمية من زوجها.

Gladys البالغة من العمر 57 عاماً، والتي تكبر Van Damme بـ 3 سنوات، أصرت على الطلاق بشكل رسمي، إلا أنه حتى الآن لم تعلن أي من الوسائل الإعلامية عن سبب هذا القرار المصيري الذي إتخذه الطرفان.

هذا وأصر Jean Claude على عدم تداول هذا الأمر في العلن، رغبة منه في إبقاء حياته الخاصة بعيدة عن الإعلام خصوصاً في هذه الفترة الحساسة والحرجة.

يشار إلى أن Gladys و Jean Claude Van Damme تزوجا في العام 1987 وإنفصلا للمرة الأولى سنة 1992، ثم عادا مجدداً وحاولا إعطاء زواجهما فرصة أخرى، من أجل طفليهما.

Van Damme تزوج 4 مرات في حياته ولديه 4 أولاد 2 منهم من Gladys Portugues Van Varenberg.

وبعد إنتشار هذا الخبر المفاجئ، سلطت الكثير من الصحف الضوء على علاقة الحب الرومنسية والقوية التي جمعت Jean Claude بـ Gladys منذ اللقاء الأول بينهما.