مصرع شاب وسيدة عجوز صدمتهما سيارة نقل بطريق بيلا كفر الشيخ

لقى السيد السيد حسنة 35 سنة مصرعه، و" زينب. أ. أ" 65 سنة ربة منزل مقيمة فى مدينة بيلا مصرعهما صدمتهما سيارة نقل أثناء استقلالهما التوك التوك على طريق بيلا-كفر الشيخ.

وكان اللواء عبدالرحمن شرف، مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز بيلا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك على طريق بيلا - كفر الجرايدة أدى لمصرع سائق التوك ومرافقته.

انتقلت قوة من مباحث ومرور بيلا وتبين من التحريات والمعاينة أنه أثناء سير السيارة رقم 9561 دل ب نقل قيادة أسامة أ 22 سنة عامل مقيم بمركز شربين دقهلية فى طريق فرعى رابط مابين مدينة بيلا وكفر الجرايدة فوجئ بخروج توك توك بدون لوحات معدنية فحاول تفاديه ولكنه لم يستطع فاصطدم به نتج عن الحادث مصرع السيد السيد حسنة 35 سيدة وسيدة كانت تستقل التوك التوك هى زينب أ أ 65 سنة ربة منزل مقيمة فى مدينة بيلا.

وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة نزيف داخلى وجروح وكسور وبالعرض على النيابة أمرت بدفن الجثتين وتحرر عن الحادث محضر رقم 2842 لسنة 2015 جنح قسم بيلا.