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الائتلاف السورى يقرر حضور القمة العربية بالقاهرة

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الائتلاف السورى يقرر حضور القمة العربية بالقاهرة الائتلاف السورى يقرر حضور القمة العربية بالقاهرة
تابعت الهيئة العامة للائتلاف الوطنى السورى المعارض صباح اليوم اجتماعاتها لليوم الثانى على التوالى فى مقر الأمانة العامة باسطنبول، وبحثت لقاء القمة العربية المقبلة المزمع عقدها بمصر فى 28 مارس الحالى، بالإضافة إلى مسار منتدى موسكو 2.

وقررت الهيئة العامة فى بيان صحفى صادر اليوم السبت، تكليف الهيئة الرئاسية بالتشاور مع مكتب الائتلاف فى القاهرة للعمل على متابعة حضور الائتلاف للقمة العربية القادمة المقامة فى القاهرة.

واطلعت الهيئة العامة على الرسالة الموجهة إلى الائتلاف من قبل الخارجية الروسية، وقررت الاعتذار عن المشاركة فى منتدى موسكو 2 الذى سيقام فى موسكو مطلع الشهر المقبل، وثمنت الهيئة العامة الموقف الروسى من جهة عدم استخدام حق النقض الفيتو خلال التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2209 القاضى بتجريم استخدام السلاح الكيماوى فى سوريا (الذى استخدمه نظام الأسد أكثر من مرة وآخرها كان فى مدينة سرمين بريف إدلب)، كما لاحظ أعضاء الهيئة العامة تطورًا فى الموقف الروسى لصالح الاعتراف بالائتلاف بخلاف ما ظهر بمنتدى موسكو 1.

وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطنى السورى قد بدأت اجتماعها الدورى رقم 20 أمس، وقال رئيس الائتلاف الوطنى السورى خالد خوجة خلال الاجتماع إن خطة المبعوث الدولى ستيفان دى ميستورا حول تجميد القتال فى حلب قد فشلت، والآن يعّد خطة سياسية جديدة لإيجاد حل سياسى جديد.

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