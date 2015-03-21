حسين صبور: نسعى لتفعيل اتفاقيات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ

قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، ورئيس مجلس إدارة الأهلى للتنمية العقارية، إن الفترة القادمة ستشهد تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى وقعت فى شرم الشيخ، وسوف يتم التعامل على أرض الواقع لتحويل الأفكار التى طرحت بمصر المستقبل إلى واقع ملموس.

وأشار حسين صبور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن وجوده بالمؤتمر الاقتصادى، الذى أقيم منتصف الشهر الحالى إتاحة فرصة كبيرة للتواجد مع كبريات الشركات العربية والعالمية بجانب الشركات المصرية، وهو ما سمح بمجموعة كبيرة من اللقاءات الخاصة بين أصحاب هذه الشركات، والتى عمقت العلاقات الاقتصادية وفتحت مجالات لأفكار استثمارية جديدة.