وزير التعليم : اختيار 28 ألفًا و626 معلمًا فى مسابقة الـ30 ألف وظيفة

أكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم المصري، أنه بالنسبة للتعليم العام، تقدم 314 ألفًا و29 شخصًا، وتم اجتيازهم الامتحانات، وتم ترتيب 28 ألفًا و626 معلمًا، واحتياطي 285 ألفًا 403، وبالنسبة للتعليم الفني تقدم 11 ألفًا و330، بالإضافة إلى 9 آلاف و767 معلمًا.

وأضاف الدكتور محب الرافعي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الـ30 ألف وظيفة، أنه سيتم استبعاد من تثبت عدم صحة بياناته وباقى أسس المفاضلة، على أن يتم استبعاد المتقدم، وإحالته للنيابة العامة، كما سيتم استيفاء استمارة الفحص الطبى، لثبوت صلاحيته، على أن يتم عرض قرار التعيين على السلطة المختصة “المحافظ”.