أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير التعليم : اختيار 28 ألفًا و626 معلمًا فى مسابقة الـ30 ألف وظيفة

Google+ Print
وزير التعليم : اختيار 28 ألفًا و626 معلمًا فى مسابقة الـ30 ألف وظيفة وزير التعليم : اختيار 28 ألفًا و626 معلمًا فى مسابقة الـ30 ألف وظيفة

الدكتور محب الرافعي وزير التعليم

أكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم المصري، أنه بالنسبة للتعليم العام، تقدم 314 ألفًا و29 شخصًا، وتم اجتيازهم الامتحانات، وتم ترتيب 28 ألفًا و626 معلمًا، واحتياطي 285 ألفًا 403، وبالنسبة للتعليم الفني تقدم 11 ألفًا و330، بالإضافة إلى 9 آلاف و767 معلمًا.

وأضاف الدكتور محب الرافعي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الـ30 ألف وظيفة، أنه سيتم استبعاد من تثبت عدم صحة بياناته وباقى أسس المفاضلة، على أن يتم استبعاد المتقدم، وإحالته للنيابة العامة، كما سيتم استيفاء استمارة الفحص الطبى، لثبوت صلاحيته، على أن يتم عرض قرار التعيين على السلطة المختصة “المحافظ”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا