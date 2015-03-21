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فرنسا تمنح 1500 تأشيرة لجوء لمسيحيين من العراق و سوريا

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فرنسا تمنح 1500 تأشيرة لجوء لمسيحيين من العراق و سوريا فرنسا تمنح 1500 تأشيرة لجوء لمسيحيين من العراق و سوريا

فرانسوا أولاند

كشفت وزارة الداخلية الفرنسية أن فرنسا منحت ١٥٠٠ تأشيرة لجوء لمسيحيين من الشرق منذ أن أعلنت فى يوليو الماضى عن نيتها لتسهيل استقبال الأقليات المضطهدة ، مشيرة إلى أن ١٠٠٠ منهم قد وصلوا البلاد حتى الآن . جاء ذلك فى الحفل الذى أقيم بمقر الداخلية الفرنسية بمشاركة نحو ٢٠٠ مدعو من مسيحى الشرق قادمين من العراق و سوريا بحضور الرئيس فرانسوا أولاند الذى حل عليه ضيفا مفاجئا .

وألقى الرئيس هولاند كلمة ترحيب باللاجئين من مسيحى الشرق ، مؤكدا أن وجودهم بالتأكيد سيكون مفيدا لبلاده وإضافة على المستوى الثقافى .

ومن جانبه ، أكد وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف أنه لا أحد وخاصة فى فرنسا ، يمكنه آلا يتأثر بالمصير المأساوى الذى يواجهه مسيحى الشرق ، مشيرا إلى أن ٩٠٪ من المسيحيين قد غادروا العراق خلال الفترة ما بين عامى ٢٠٠٣ و ٢٠١٤ ، كما أن أكثر من ٣٠٠ ألف قد فروا من سوريا ما بين عامى ٢٠١١ و ٢٠١٤.

وكانت الفرنسية قد أبدت فى ٢٨ يوليو الماضى رغبتها فى تسهيل استقبال مسيحى الشرق الذين يتعرضون لانتهاكات متزايدة من قبل تنظيم “داعش” الإرهابى .

كما أعلن وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس فى مطلع الشهر الجارى عن انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولى يوم ٢٧ مارس الجارى حول اضطهاد الأقليات وخاصة مسيحى الشرق.

 

 

 

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