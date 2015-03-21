«الخدمات البيطرية» تستقبل 10 آلاف رأس أبقار هدية الإمارات لمصر الأربعاء

قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة تسقبل 10 آلاف رأس من الأبقار قادمة من دولة وأوروجواى، تصل عبر ميناء الإسكندرية الأربعاء المقبل، ضمن 18 ألفًا و500 رأس من الحيونات الحية.

وتعد الدفعة السابعة والأخيرة ضمن صفقة الحيوانات التى قدمتها الإمارات العربية المتحدة هدية لمصر بإجمالى 100 ألف رأس ماشية واردة من دولتى البرازيل وأوروجواى، منها للذبيح الفورى والتربية وعجلات عشار لإنتاج الألبان ليصل إجمالى الشحنات بالمحاجر لـ100 ألف رأس ماشية.

وأكد “جاد المولى”، أن شحنة الأبقار الأخيرة هدية الأمارات لمصر يتم طرح جزء منها فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والباقى للتربية فى إطار تحسين السلالات المصرية من الماشية، لزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء بالإضافة إلى زيادة إنتاج الألبان، مشيرًا إلى أن جميع شحنات الأبقار هدية الإمارات لمصر خضعت لجميع الإجراءات البيطرية المعتادة، ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقًا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية، وتنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية البيطرية المصرية.