موجز محافظات مصر.. العثور على أمواس حلاقة بكراتين بسكويت تغذية مدرسية ببنها

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم السبت، أبرزها أن الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أمر بالتحفظ على عينة من بسكويت التغذية المدرسية بإحدى مدارس بنها، بعد اكتشاف وجود أمواس حلاقة، وحجارة ومواد غريبة داخل الكراتين، بالإضافة إلى تعفن بعض عينات التغذية.

وأسفرت الحملة الأمنية الموسعة بجنوب العريش والشيخ زويد ورفح، اليوم السبت، عن مقتل 7 تكفيريين والقبض على 5 مشتبه فيهم، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية. وقالت مصادر أمنية إن الحملة استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، حيث استخدمت فيها الطائرات والقوات البرية لقصف ومداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمع العناصر الإرهابية.

وقد أدت الضربات الجوية ومداهمة أوكار الإرهاب إلى مقتل عدد 7 تكفيريين والقبض على 5 أشخاص من المشتبه فيهم وجار فحصهم لبحث مدى تورطهم فى الأحداث.

ودمرت القوات الأمنية بشمال سيناء مخزنين يحويان بضائع متنوعة، تم إعدادها للتهريب إلى قطاع غزة، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأفاد مصدر بمديرية أمن الشرقية، بأن النيران التى أشعلها مجهولون صباح اليوم السبت، بشونة المسلمية التابعة لمركز صان الحجر، أحرقت 10 أطنان قمح مُخَزَّن.

وإلى أهم الأخبار:

- العثور على أمواس حلاقة وحجارة داخل كراتين بسكويت تغذية مدرسية ببنها

- مقتل 7 تكفيريين والقبض على 5 مشتبه بهم فى حملة أمنية بشمال سيناء

- أمن شمال سيناء يدمر مستودعى بضائع معدة للتهريب إلى قطاع غزة

- المتحدث العسكرى: حرس الحدود دمّر 194 نفقا فى شمال سيناء خلال 45 يوما

- سماع دوى انفجار هائل بالشيخ زويد وتصاعد أدخنة كثيفة

- الفريق مميش: دار الهندسة قدم لـ"الوزراء" دراسة دقيقة لمشروع محور القناة

- أمن الشرقية: 10 أطنان قمح خسائر حرق مجهولين شونة بنك الائتمان بصان الحجر

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