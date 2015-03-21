موجز الاقتصاد.. "التخطيط": تقدم 20 ألف مصرى للانضمام لـ"بنك القيادات"

شهد اليوم السبت عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، وكان على رأسها، استقبال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، محمد سعد العلمى، سفير المغرب بالقاهرة، بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شهد اللقاء مناقشة سبل دعم وتنمية العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين وبحث موقف استثمارات الشركات المغربية فى مصر

وأكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مصر وكينيا تربطهما علاقات اقتصادية قوية، الأمر الذى يجب استثماره وتنميته، ليس فقط لزيادة حركة التجارة البينية المصرية الكينية، ولكن للتعاون سويًا فى الانطلاق بصادرات البلدين إلى أسواق الدول المجاورة، خاصة أن كينيا تمثل المدخل الرئيسى لدول شرق أفريقيا.

وكشف الدكتور طارق الحصرى، مستشار التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن أن 20 ألف مواطن مصرى ممن يعملون خارج القطاع الحكومى ويمتلكون خبرات تؤهلهم لتولى مناصب قيادية، تقدموا للانضمام لبنك القيادات، من خلال موقع خبراء مصر عبر بوابة مركز معلومات مجلس الوزراء.

ونفى المهندس خالد نجم وزير الاتصالات، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، ما تردد عن ترشيح الدكتور حازم عبد العظيم الرئيس السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمنصب رئيس الهيئة، موضحًا أنه لم يطرح اسمه، ولكن سيتم حسم اختيار رئيس جديد الأسبوع المقبل.

وقدم المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، مذكرة رسمية، إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد المقاولين، يطالب فيها بحل مشكلة نقص السولار التى تؤدى إلى تأخر تنفيذ المشروعات بالقطاع.

وأصدر منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارًا بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الروسى، برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضوية كل من المهندس أشرف خالد داود شركة سوناك الأهلية للحاصلات الزراعية، والمهندس حلمى على عيسى شركة نهضة مصر للحاصلات الزراعية، والمهندس هشام سمير النجار شركة دالتكس للحاصلات الزراعية، والمهندس شريف المغربى شركة مافا للحاصلات الزراعية، والسفير عزت سعد سفير مصر السابق فى موسكو، والدكتور مكرم سيد مهنى شركة جلوبال نابى للصناعات الدوائية والدكتور جمال أحمد حسنى " التدريب" والمهندس كريم غبور شركة إم سى فى لوسائل النقل والمهندس محمد زكى البسيونى الشركة القابضة للصناعات المعدنية وفريدة خميس شركة النساجون الشرقيون والدكتور مصطفى خليل شركة مانتا تورز للسياحة وسركيس كزليان شركة ترافل واى للسياحة وحسن سليمان شركة لادا إيجيبت والدكتور أحمد عباس الحارونى شركة القاهرة لصناعة الكرتون باك وفادى وديع كامل الشركة المصرية الأوروبية للأعشاب وأحمد عبد الفتاح أبودوح الشركة الدولية للصناعات الغذائية ومحمد أبراهيم كامل "تنمية سياحية" ونصر حسين عسل شركة عسل للأثاث.

كما أعلن المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، استمرار انتظام إمدادات السولار والبنزين والبوتاجاز والمازوت للأسواق بجميع محافظات مصر، مؤكدًا توافر الإمدادات من الإنتاج المحلى والاستيراد، وأن مجموعات العمل التى تتفقد المستودعات ومحطات التموين لمتابعة الموقف ميدانيًا أفادت بأن المحطات تعمل بكامل طاقاتها، وتوافر كافة أنواع البنزين والسولار.

وكشف المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس شركة الحديد والصلب، عن أن نقل عمال محجر بنى خالد بمحافظة المنيا تم منذ سنة، فى إطار عملية هيكلة الشركة، وأوضح "نجيدة"، لـ"اليوم السابع"، أنه تم نقل 1200 من العمال والفنيين من المقر الرئيسى خلال العامين الماضيين، نظرًا لتوقف التعيينات منذ عام 2005.

وأكد مصدر مسئول بشركة أوراسكوم للإنشاء، أن مجلس إدارة الشركة قرر صرف تعويضات للعاملين المصابين وأهالى المتوفين فى حادث سقوط أحد أتوبيسات نقل العمال فى ترعة المريوطية بالهرم، إلا أنه لم يتم تحديد قيمة التعويضات بعد، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد القيمة عندما يتم تحديد العدد النهائى للمصابين والمتوفين، مؤكدًا أن هذه التعويضات سيكون بخلاف التعويضات التى ستقدمها محافظة الجيزة للمضارين.

ويبدأ البنك الأهلى المصرى، غدًا الأحد، مد ساعات العمل بـ68 فرعًا من فروع البنك حتى الساعة الخامسة مساءً خلال الفترة من 22-31 مارس الجارى وخلال الفترة من 26- 30 أبريل المقبل، حتى تتفرغ هذه الفروع بعد مواعيد العمل الرسمية لخدمة تحصيل المدفوعات الضريبية دون مزاولة أية أعمال مصرفية أخرى.

والى أهم الأخبار:

- سفير المغرب: الملك محمد السادس يريد شراكة حقيقية مع القاهرة

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- "التخطيط": تقدم 20 ألف مصرى للانضمام لـ"بنك القيادات" من خارج الحكومة

- وزير الاتصالات ينفى اختيار حازم عبد العظيم لرئاسة هيئة البريد

- اتحاد المقاولين يرفع مذكرة لمحلب لحل أزمة نقص السولار

- إعادة تشكيل مجلس الأعمال "المصرى الروسى" برئاسة أحمد الوكيل

- "البترول": ضخ 40 ألف طن سولار و19بنزين و26 مازوت بالأسواق يومياً

- الحديد والصلب: نقل عمال محاجر المنيا فى إطار هيكلة الشركة وليس تعسفيا

- أوراسكوم للإنشاء تقرر صرف تعويضات لضحايا "أتوبيس المريوطية"

- غدًا.. مد ساعات العمل بالبنك الأهلى المصرى لسداد مستحقات الضرائب والجمارك

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