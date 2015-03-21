أسماء أفراد الأسرة الخمسة المتوفين بحادث التصادم فى إدفو بأسوان

تننشر "اليوم السابع" أسماء أفراد الأسرة الخمسة ضحية حادث التصادم فى إدفو بأسوان وهو الحادث الذى شهده الطريق الصحراوى الغربى بإدفو فى وقت سابق اليوم وأسفر عن مصرع أسرة بأكملها مكونة من خمسة أفراد.

وأفراد الأسرة المتوفين هم (صلاح محمد) 49 سنة فنى تغذية ثالث بالهيئة العامة للسد العالى وزوجته (أ.ح) 44 سنة موظفة بالشئون الإدارية بالهيئة العامة بالسد العالى، وأبنائهم الثلاثة وهم (عمر.صلاح) 15 سنة طالب، و(عبد الرحمن صلاح) 11 سنة طالب، و(مصطفى صلاح) 9 سنوات طالب، وجميعهم محل إقامة مدينة أسوان.

وكان تبلغ للواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز إدفو ووجود وفيات.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم (ص و س 1614) ملاكى أسوان قيادة (صلاح محمد) 49 سنة قادم من أسوان اتجاه سوهاج فوجئ بوقوف أحد السيارات على جانب الطريق فحاول مفاداتها إلا أنه لم يتمكن فاصطدم بها ولاذا قائد السيارة الثانية بالفرار هاربا بسيارته.

أسفر الحادث عن وفاة جميع مستقلى السيارة الأولى وهم من أسرة واحدة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة أدفو العمومية تحت تصرف النيابة العامة وتحرر بالواقعة المحضر رقم (3853) جنح مركز أدفو لسنة 2015 وتباشر النيابة التحقيقات فى ملابسات وظروف الواقعة.

- مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر حادث تصادم سيارتين فى إدفو بأسوان